/உதயநிதி எந்தத் தவறான கருத்தையும் பேசவில்லை: டிகேஎஸ் இளங்கோவன்

திமுக இளைஞரணிச் செயலாளரும், அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது திட்டமிட்டுப் பொய் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளதாகத் திமுக செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். உதயநிதி பேசாத ஒன்றைப் பேசியதாகக் கூறி, அவரைச் சிக்கவைக்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாகவே இத்தகைய பொய்யான வழக்குத் தொடுக்கப்பட்டு அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இதைத் திமுக சட்டரீதியாக எதிர்கொள்ளும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். மேலும், எதிர்க்கட்சிகளின் இதுபோன்ற சதிச் செயல்களை மக்கள் நன்கு அறிவார்கள் எனவும் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் குறிப்பிட்டார்.