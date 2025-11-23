English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  கட் & கவர் என்ற ஒரு நல்ல திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது - கதிர் ஆனந்த் எம்.பி.!

கட் & கவர் என்ற ஒரு நல்ல திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது - கதிர் ஆனந்த் எம்.பி.!

நீர்வளத்துறை அமைச்சர் கட் & கவர் என்ற ஒரு நல்ல திட்டத்தை கொண்டு வந்து 19 கோடி ரூபாய் பணத்தை ஒதுக்கிடு செய்துள்ளார் என்றும், அந்த வேலை ஆரம்பித்த உடனே ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட எங்கும் தேங்காது என்றும் வேலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

நீர்வளத்துறை அமைச்சர் கட் & கவர் என்ற ஒரு நல்ல திட்டத்தை கொண்டு வந்து 19 கோடி ரூபாய் பணத்தை ஒதுக்கிடு செய்துள்ளார் என்றும், அந்த வேலை ஆரம்பித்த உடனே ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட எங்கும் தேங்காது என்றும் வேலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

