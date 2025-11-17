English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • “2026 தேர்தலில் மகத்தான வெற்றி ” பிரேமலதா விஜயகாந்த் சூளுரை..!

தேமுதிகவில் இருப்பவர்கள் கட்டாயமாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக மட்டுமின்றி அமைச்சர்களாக, அமைச்சரவையிலும் இடம் பெறுவார்கள் என்றும் தேமுதிக அங்கம் வகிக்கும் கூட்டணி தான் 2026 தேர்தலில் மகத்தான வெற்றி பெறும் எனவும், மதுரையில் நடைபெற்ற தேமுதிக பூத் முகவர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் சூளுரைத்துள்ளார்.

