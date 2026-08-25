/"தி.மு.க ஏன் பதறுறீங்க, பதறாம உக்காருங்க"..!

Published: Aug 25, 2026, 09:40 PM|Updated: Aug 25, 2026, 09:40 PM
சட்டப்பேரவையில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, அரசு வளங்கள் மற்றும் கனிமச் சுரங்கங்கள் அரசியல்வாதிகளின் பினாமி கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாகக் குற்றம்சாட்டினார். கனிம வளங்கள் குறித்துப் பேசும்போது திமுக உறுப்பினர்கள் ஏன் பதற்றமடைய வேண்டும் எனக் கேள்வி எழுப்பினார். இயற்கை வளங்களைச் சுரண்டி கல்லூரிகளையும் பங்களாக்களையும் கட்டியவர்களுக்கு மக்கள் தேர்தல் மூலம் பாடம் புகட்டுவார்கள் என்றும், முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவோர் மீது அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும் எனவும் அவர் எச்சரித்தார்.