/வலுப்பெறும் இந்தியாவின் வான் பாதுகாப்பு: தொடரும் ஆகாஷ் ஏவுகணை உற்பத்தி

புது தில்லி: பாரத் டைனமிக்ஸ் லிமிடெட் (BDL) மற்றும் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் (BEL) ஆகியவை உள்நாட்டு வான் பாதுகாப்பு அமைப்பின் மேம்பட்ட பதிப்புகளில் தங்கள் கவனத்தை செலுத்துவதால், இந்தியாவின் ஆகாஷ் ஏவுகணை உற்பத்தி 2030-க்கு அப்பாலும் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வலுவான உள்நாட்டு ஆர்டர்கள், வரவிருக்கும் அடுத்த தலைமுறை வகைகள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் ஆகியவை பல ஆண்டுகளாக உற்பத்தித் தளங்களைச் செயல்பட வைக்கும் என்று அதிகாரப்பூர்வ அரசு மற்றும் பாதுகாப்பு வட்டாரங்களில் இருந்து கிடைக்கும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
வலுவான தேவை ஆகாஷ் திட்டத்தைச் செயல்பட வைக்கிறது
ஆகாஷ் ஏவுகணை உற்பத்தி முடிவுக்கு வருகிறது என்று கூறும் அறிக்கைகள் தற்போதைய அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்வுகளால் ஆதரிக்கப்படவில்லை. மாறாக, இந்தியா படிப்படியாக அசல் ஆகாஷ்