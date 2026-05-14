/பாட்டிலுக்கு ரூ.10 கூடுதலாக வாங்கினால் நடவடிக்கை

தமிழகத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபான பாட்டில்களுக்கு ரூபாய் 10 கூடுதலாக வசூலித்தால் கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகம் (டாஸ்மாக்) பணியாளர்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச சில்லறை விலையை (MRP) விட மதுபானங்களுக்கு கூடுதல் தொகை வசூலிக்கக் கூடாது. விதிகளை மீறி கூடுதல் விலைக்கு மது விற்கும் பணியாளர்கள் மீது உடனடி ஒழுங்கு நடவடிக்கை பாயும். கடைகளில் நடக்கும் முறைகேடுகளைத் தடுக்கத் தவறும் மாவட்ட மேலாளர்கள் மீதும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.