  பாட்டிலுக்கு ரூ.10 கூடுதலாக வாங்கினால் நடவடிக்கை

பாட்டிலுக்கு ரூ.10 கூடுதலாக வாங்கினால் நடவடிக்கை

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 14, 2026, 07:00 PM IST|Updated: May 14, 2026, 07:10 PM IST

தமிழகத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபான பாட்டில்களுக்கு ரூபாய் 10 கூடுதலாக வசூலித்தால் கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகம் (டாஸ்மாக்) பணியாளர்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச சில்லறை விலையை (MRP) விட மதுபானங்களுக்கு கூடுதல் தொகை வசூலிக்கக் கூடாது. விதிகளை மீறி கூடுதல் விலைக்கு மது விற்கும் பணியாளர்கள் மீது உடனடி ஒழுங்கு நடவடிக்கை பாயும். கடைகளில் நடக்கும் முறைகேடுகளைத் தடுக்கத் தவறும் மாவட்ட மேலாளர்கள் மீதும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தவெக அரசின் குட் மூவ்; மாணவர் வங்கி கணக்கில் ரூ.1,000 வரவு..!
போதை பொருள் விற்றால் இது தான் தண்டனை! - முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி!
ஆண் குரல்களுக்கு நோ எண்ட்ரி: பெண்ணின் காதில் வினோதம், மிரண்ட டாக்டர்கள்
தங்கம் விலை மேலும் உயருது! மத்திய அரசு போடும் இரட்டிப்பு வரி!
“வாகை சூடிய விஜய்” விசில் அலையால் மீண்டும் வெற்றி..
