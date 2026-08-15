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மகுடம் திரை விமர்சனம்: விஷால் இயக்கத்தில் முதல் படம் - எப்படி இருக்கு...?
Written By
Shiva Murugesan
Published: Aug 15, 2026, 03:40 PM
|
Updated: Aug 15, 2026, 03:40 PM
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நடிகர் விஷால் முதன்முறையாக இயக்கி, தந்தை-மகனாக டபுள் ஆக்சனில் நடித்து வெளியாகியிருக்கும் 'மகுடம்' திரைப்படத்தின் திரைவிமர்சனத்தை இந்த வீடியோவில் காணலாம்.
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