/விஜய்யின் பின் சீட்டில் உட்கார கூட அதிமுக தொண்டன் நினைக்க மாட்டான்: அதிமுக பரமசிவம்

முதலமைச்சர் விஜய்யின் பின் சீட்டில் உட்காரக் கூட அதிமுக தொண்டன் நினைக்க மாட்டான் என்று திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் நடைபெற்ற கட்சியின் ஆலோசனை கூட்டத்தில் அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர் வி.பி.பி. பரமசிவம் காரசாரமாகப் பேசியுள்ளார். சமீபத்தில் தமிழக சட்டசபையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு ஆதரவாக அதிமுகவைச் சேர்ந்த சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி உள்ளிட்ட 25 எம்.எல்.ஏ.க்கள் வாக்களித்த சூழலில், கட்சியில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் திருப்பங்களுக்கு மத்தியில் இந்த விமர்சனம் வெளியாகியுள்ளது.