Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /செய்தியாளர்கள் சரமாரி கேள்வி - பரபரப்பு எதுவுமில்லை என மறுத்த விஜயபாஸ்கர்

செய்தியாளர்கள் சரமாரி கேள்வி - பரபரப்பு எதுவுமில்லை என மறுத்த விஜயபாஸ்கர்

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 03, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:00 PM IST
மாவட்ட செயலாளர் மாற்றப்பட்ட விவகாரம்: புதுகை மாவட்ட அதிமுக அலுவலக சாவியை எடப்பாடி அணியிடம் விஜயபாஸ்கர் ஒப்படைத்தார்!

Recommended Videos

செயின் பறிச்சிட்டு ஓடிய வடமாநில வாலிபர்... கையோடு மடக்கிப் பிடித்த போலீஸார்...
01:51
செய்தியாளர்கள் சரமாரி கேள்வி - பரபரப்பு எதுவுமில்லை என மறுத்த விஜயபாஸ்கர்
02:53
கிரிவலம் சென்ற பெண்கள்... நிர்வாணமாக்கி வழிப்பறி செய்த கும்பல்!
02:05
வங்கதேச வெளியுறவு அமைச்சர் கலீலுர் ரஹ்மான் ஐ.நா அமைப்பின் புதிய தலைவராகத் தேர்வு
00:59
"முதலமைச்சர் பிரச்சார மனநிலையிலேயே இருக்கிறார்": தமிழிசை சவுந்தரராஜன்
06:45
FIFA World Cup 2026: இந்தியாவில் நேரடி ஒளிபரப்பு உரிமையைக் கைப்பற்றி ZEE சாதனை
02:02
சென்னையில் மின்சாரப் பேருந்துகளை அதிகப்படுத்த திட்டம்!
02:16
கண்ணில் கருப்புத் துணிகளை கட்டி கொண்டு விவசாய சங்கத்தினர் போராட்டம்
02:32
எபோலா வைரஸ் எனும் பெருந்தொற்று தடுப்பது எப்படி? முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்ன?
01:48
‘கொரில்லா’ தாக்குதலை முறியடிக்க; “மணிப்பூரில் கோப்ரா படை”
03:01
இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார முதலமைச்சர்கள் பட்டியல்: CM விஜய் எந்த இடத்தில்?
01:51
விலை குறைந்த தங்கம்; வாரத்தின் முதல் நாளில் நிம்மதி..!
01:45

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கருணாநிதி புகைப்படம் அகற்றப்பட்டதா? பொங்கிய திமுக - தவெக அரசு கொடுத்த விளக்கம்
TN Fact Check51 min ago
2
Kanyakumari2 hrs ago
3
rajinikanth3 hrs ago
4
coimbatore murder3 hrs ago
5
BSNL3 hrs ago