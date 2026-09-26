/ஓசூரின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி.. வருகிறது உதிரிபாகத் தொழிற்சாலை.. மெகா பிளான்!

இந்தியாவின் விமான உதிரிபாக உற்பத்தித் துறையில் புதிய விரிவாக்கத்தை மேற்கொண்டு வருகிறது ஏகஸ் நிறுவனம். ஏர்பஸ் மற்றும் போயிங் நிறுவனங்களுக்கு உதிரிபாகங்களை வழங்கி வரும் ஏகஸ், தமிழகத்தின் ஓசூரில் ஆயிரத்து 900 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் புதிய உற்பத்தி ஆலையை அமைத்து வருகிறது. விமான என்ஜின் மற்றும் சிக்கலான தரையிறங்கும் அமைப்புகளுக்கான உதிரிபாகங்களை தயாரிப்பதே இந்த ஆலையின் முக்கிய நோக்கம்.
ஓசூரில் முதல் உற்பத்தி ஆலை 2027–28 நிதியாண்டின் இரண்டாம் பாதியில் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்றும், 2029ஆம் நிதியாண்டில் இருந்து வருவாய் கிடைக்கத் தொடங்கும் என்றும் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
விமானங்களின் ஆயுட்காலம் சுமார் 30 ஆண்டுகள் என்றாலும், என்ஜின்கள் அதிக பயன்பாடு காரணமாக 5 முதல் 6 முறை முழுமையான பராமரிப்புக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன. இதனால், விமான