/யாருப்பா நீ..! திரும்பி திரும்பி பார்த்த CM..! MLA பேச்சால் சிரிப்பலை..!

தமிழகத்தில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடந்து வருகிறது. ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தொடங்கிய பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில், துறை வாரியாக மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடந்து வருகிறது. இன்று நீர்வளத்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை, சுற்றுலாத்துறை குறித்து விவாதம் நடந்து வருகிறது. சட்டப்பேரவை தொடங்கியது முதலே, சட்டப்பேரவையின் 110-ன் விதியின் கீழ் முக்கிய அறிவிப்புகளை முதல்வர் விஜய் அறிவித்தார். குறிப்பாக, அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கு அரசு சார்பில் கார் வழங்கப்படும் என தெரிவித்தார். அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கும் தொகுதி முழுவதும் சென்று வர அரசு சார்பில் கார் வழங்கப்படும். இதற்காக மாதந்தோறும் ரூ.75,000 வாகன படியாக வழங்கப்படும். வாகனத்திற்கு ஓட்டுநர், எரிபொருள், வாகனப் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட செலவினங்களுக்காக மாதம் ரூ.75,000 வாகனப்