Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /யாருப்பா நீ..! திரும்பி திரும்பி பார்த்த CM..! MLA பேச்சால் சிரிப்பலை..!

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 19, 2026, 01:40 PM|Updated: Aug 19, 2026, 01:40 PM
தமிழகத்தில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடந்து வருகிறது. ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தொடங்கிய பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில், துறை வாரியாக மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடந்து வருகிறது. இன்று நீர்வளத்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை, சுற்றுலாத்துறை குறித்து விவாதம் நடந்து வருகிறது. சட்டப்பேரவை தொடங்கியது முதலே, சட்டப்பேரவையின் 110-ன் விதியின் கீழ் முக்கிய அறிவிப்புகளை முதல்வர் விஜய் அறிவித்தார். குறிப்பாக, அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கு அரசு சார்பில் கார் வழங்கப்படும் என தெரிவித்தார். அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கும் தொகுதி முழுவதும் சென்று வர அரசு சார்பில் கார் வழங்கப்படும். இதற்காக மாதந்தோறும் ரூ.75,000 வாகன படியாக வழங்கப்படும். வாகனத்திற்கு ஓட்டுநர், எரிபொருள், வாகனப் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட செலவினங்களுக்காக மாதம் ரூ.75,000 வாகனப்
See more

Recommended Videos

சுகர் முதல் பிபி வரை, மூட்டு வலி முதல் கொழுப்பு வரை: சித்த மருத்துவர் கூறும் சிறந்த ஆலோசனை
06:42
ஓமந்தூரார் வளாகத்தில் அமைகிறது பொது பொழுது போக்கும்
02:26
மக்களுக்கு நிம்மதி: தாம்பரம்-செங்கல்பட்டு நெடுஞ்சாலையில் விபத்துகளுக்கு Full Stop!
03:00
சென்னையில் இதயம் குறித்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்
02:23
சென்னை கொடுங்கையூரில் போதை ஊசியால் இளைஞர் மரணம்
02:04
சிவகங்கையில் இளைஞர் தலையை துண்டித்துக் கொலை
01:44
பெரம்பூர் To பட்டாளம் வரை..பூமிக்குள் பாயும் மெட்ரோ..! வேகமெடுத்த சுரங்கப் பணி
02:56
அமைச்சர் CTR சொன்ன வார்த்தை... உடனே குறுக்கிட்ட சபாநாயகர் - பொங்கிய திமுக
04:54
கொரோனா காலத்தில் உயிர் காத்த சித்த மருத்துவம் - Dr.செந்தில்குமார் சொல்வது என்ன?
07:06
அனிருத் – காவ்யா மாறன் திருமணமா? வைரலாகும் நவம்பர் 11 தகவல்!
02:34
முதல்வர் அறை மாற்றம் ஏன்? விளக்கம் அளித்த அமைச்சர் ஆதவ்!
04:42
உச்சக்கட்ட டென்ஷனில் சபாநாயகர் JCD: சட்டென சொன்ன அட்வைஸ்
03:10

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fact Check : திருப்பதியில் தலையை மொட்டையடித்தாரா நயன்தாரா? உண்மை இதுதான்..
2
3
4
5