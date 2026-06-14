/மெஸ்ஸி, ரொனால்டோ முதல் கார்டன் வரை: 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையின் 'வயதான' மாஸ் வீரர்கள்!

உலகம் முழுவதும் கால்பந்து காய்ச்சல் உச்சத்தில் உள்ளது... 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையில் ஒரு பக்கம் புதிய தலைமுறை நட்சத்திரங்கள் ஜொலித்து வரும் நிலையில், மறுபக்கம் வயது என்பது வெறும் எண் மட்டுமே என்பதை நிரூபித்த சில வீரர்களும் களத்தில் உள்ளனர். 40 வயதைக் கடந்த பிறகும், உலகின் மிகப்பெரிய கால்பந்து மேடையில் தங்கள் அணிகளின் நம்பிக்கையாக திகழ்ந்து வருகின்றனர்... இதுகுறித்த ஒரு சிறப்பு தொகுப்பு... வேகம், உடற்தகுதி, இளமைத் துடிப்பு ஆகியவற்றின் விளையாட்டாகக் கருதப்படும் கால்பந்து... ஆனால் 2026 உலகக் கோப்பையில் சில வீரர்கள், கால்பந்தின் மிகப்பெரிய மேடையில் அனுபவத்திற்கும் அர்ப்பணிப்பிற்கும் மாற்று எதுவும் இல்லை என்பதை நிரூபித்துள்ளனர்... ஒருபுறம் இளம் வீரர்கள் தங்கள் கனவுகளுக்கு சிறகுகள் முளைக்கச் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்...