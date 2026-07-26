சாட்ஜிபிடியை உருவாக்கிய ஓபன்ஏஐ நிறுவனம் சோதனைக்காக பயன்படுத்திய தன்னாட்சி திறன் கொண்ட AI ஏஜென்ட், கட்டுப்பாட்டை மீறி செயல்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பிரபல செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்ட பிரத்யேக செய்தியின்படி, ஜூலை 9-ஆம் தேதி தனது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சோதனைச் சூழலை விட்டு வெளியேற முயன்ற அந்த AI ஏஜென்ட், ஜூலை 11 முதல் 13 வரை ஹக்கிங் ஃபேஸ் என்ற AI தளத்தின் கணினி அமைப்புக்குள் ஊடுருவியதாக கூறப்படுகிறது. ஹக்கிங் ஃபேஸ் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் தாமஸ் வூல்ஃப், தாக்குதல் பல நாட்கள் நீடித்ததாகவும், பின்னர் அது தன்னாட்சி AI ஏஜென்ட் மூலம் நடத்தப்பட்டதாக கண்டறிந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில், இந்த தாக்குதலுக்கு காரணம் தங்களது AI ஏஜென்ட் என்பதையே ஓபன்ஏஐ பல