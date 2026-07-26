Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /OpenAI உருவாக்கிய AI Agent தன்னிச்சையாக ஊடுருவல் - பிரபல நிறுவனம் Shock

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 26, 2026, 01:40 PM|Updated: Jul 26, 2026, 01:55 PM

சாட்ஜிபிடியை உருவாக்கிய ஓபன்ஏஐ நிறுவனம் சோதனைக்காக பயன்படுத்திய தன்னாட்சி திறன் கொண்ட AI ஏஜென்ட், கட்டுப்பாட்டை மீறி செயல்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பிரபல செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்ட பிரத்யேக செய்தியின்படி, ஜூலை 9-ஆம் தேதி தனது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சோதனைச் சூழலை விட்டு வெளியேற முயன்ற அந்த AI ஏஜென்ட், ஜூலை 11 முதல் 13 வரை ஹக்கிங் ஃபேஸ் என்ற AI தளத்தின் கணினி அமைப்புக்குள் ஊடுருவியதாக கூறப்படுகிறது. ஹக்கிங் ஃபேஸ் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் தாமஸ் வூல்ஃப், தாக்குதல் பல நாட்கள் நீடித்ததாகவும், பின்னர் அது தன்னாட்சி AI ஏஜென்ட் மூலம் நடத்தப்பட்டதாக கண்டறிந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில், இந்த தாக்குதலுக்கு காரணம் தங்களது AI ஏஜென்ட் என்பதையே ஓபன்ஏஐ பல

See more

Recommended Videos

தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்: எகிறும் எதிர்பார்ப்புகள்
04:41
பதவி விலகினார் தர்மேந்திர பிரதான்: பிரதமருக்கு ராஜினாமா கடிதத்தை அனுப்பினார்
03:06
புதிய Electronics உற்பத்தி மையங்கள்! ரூ.1,012 கோடி... கோவைக்கு அடித்த ஜாக்பாட்
02:43
கொளத்தூருக்கு CM விஜய் Master Plan! இனி ஸ்டாலின் ஜெயிக்கவே முடியாது
02:12
வேற லெவலில் மாறும் எழும்பூர்... தென்மாவட்ட மக்களின் கவனத்திற்கு...
02:41
ராமேஸ்வரம் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்... தெற்கு ரயில்வேயின் 3 சர்ப்ரைஸ்!
02:01
நீட் விஷயத்தில் விளையாடிய பாகிஸ்தான்..! எச்சரித்த டெல்லி போலீஸ்..! அசிங்கமா இல்லையா?
02:55
செக் மோசடி வழக்கு... "எனக்கு எதுவுமே தெரியாது" - நடிகர் விமல்
00:23
வேலூரில் அதிர்ச்சி... எரியும் குப்பை தீயில் சிக்கி ஆட்டோ ஓட்டுநர் பரிதாப பலி!
01:36
நந்தனத்தில் நடக்கும் அதிசயம்! Chennai Metro எடுக்கும் பெரிய RISK!
01:58
கலைஞர் கருணாநிதி, ஜெயலலிதா வரிசையில் இணையும் விஜய்
03:30
அண்ணாமலை கட்சியின் பெயர் என்ன? முக்கிய அப்டேட்... ஆகஸ்டில் அடுத்த அதிரடி!!
03:24

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தமிழ்நாடு முழுவதும் கோயில்களுக்கு அரசு போட்ட முக்கிய உத்தரவு! புதிய விதிமுறை அமல்
Tamil Nadu government52 min ago
2
Kargil war1 hr ago
3
Coimbatore Metro2 hrs ago
4
NEET exam2 hrs ago
5
Gold price2 hrs ago