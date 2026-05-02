Exit Poll: கருத்துக்கணிப்புக்கு பின்... வேட்பாளர்களுக்கு போன் போட்ட EPS - என்ன மேட்டர்?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற்றது. தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமின்றி புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு கடந்த ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. மேற்கு வங்கத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று முதற்கட்டமாகவும், ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி அன்று இரண்டாம் கட்டமாகவும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
அந்த வகையில், ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி அன்று மாலை 6.30 முதல் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகின. தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்புகளில் திமுகவே மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும் என முடிவுகள் தெரிவித்தன. ஒரு சில கருத்துக்கணிப்புகள் மட்டுமே அதிமுக ஆட்சியமைக்கும் என்றும், அதேபோல் தவெக ஆட்சியமைக்கும் என ஒரு சில கருத்துக்கணிப்புகளும் தெரிவித்துள்ளன. இன்னும் ஒரு சில கணிப்புகள் தொங்கு சட்டப்பேரவை அமையும் என தெரிவித்துள்ளன.
இந்நிலையில், தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகளால் சோர்வடைந்துள்ள அதிமுக வேட்பாளர்களை, அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி போனில் அழைத்துப் பேசி உற்சாகப்படுத்தியுள்ளார்.