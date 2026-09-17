/இங்கிலாந்தில் குவிந்த முதலீடு... தவெக அரசு சொல்வது உண்மையா? - ஜெயக்குமார் கேள்வி

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Written BySudharsan G
Published: Sep 17, 2026, 02:40 PM|Updated: Sep 17, 2026, 02:40 PM
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர் சந்திப்பில், "பொதுப்படையாக 15 ஆயிரம் சொல்லிட்டு ஒரு சில கம்பெனி 1000, 100, 200 என்றால் எவ்வளவு பேருக்கு அது வந்து வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கிறது...? புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் எப்போது வந்து சைன் பண்ணுவோம்...? ரெண்டாவது கேள்வி... புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான பண்ண பிறகு எப்போது வந்து அது கமிஷன் பண்ணப்படும்?. கமிஷன் என்றால் செயலாக்கத்துக்கு வருவது. அந்த செயலாக்கத்துக்கு வருவது எப்போது...? அந்த செயலாக்கம் வரும்போது எவ்வளவு பேருக்கு வந்து வேலைவாய்ப்பு நேர்முகமாக மறைமுகமாக வேலைவாய்ப்பை தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு உருவாக்கும்? எனவே இந்த வகையில வந்து பொதுப்படையான ஒரு ஒரு வெள்ளை அறிக்கை அதாவது வந்து ஒரு வெளிப்படையான அறிக்கை வேண்டும். அது வெளியிடுவதன்
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