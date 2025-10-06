English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தவிக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகம்..! கைகோர்க்க தயாராகும் அதிமுக..! முழு விவரம்..!

கரூர் பெருந்துயரச் சம்பவம் தொடர்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கைது செய்யப்பட்டால், ஆளும் திமுக அரசை எதிர்த்து தவெக தொண்டர்கள் நடத்தும் ஆர்ப்பாட்டங்களில், அதிமுகவினரும் பங்கேற்க திட்டமிட்டுள்ளதாக வெளியான தகவல் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

