/இடைத்தேர்தலுக்கு தீவிரம் காட்டும் அதிமுக.! EPS மாஸ்டர் போடும் பிளான் என்ன..? முழு விவரம்..!

தமிழகத்தில் ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகள் காலியாக உள்ள நிலையில், இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியாகும் முன்பே அதிமுக தேர்தல் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இதற்கான வேட்பாளர் தேர்வு, கூட்டணி கணக்கீடு மற்றும் களப்பணிகள் தொடர்பாக கட்சித் தலைமை தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக, கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேரடியாக இந்த பணிகளை கண்காணித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு முந்தைய சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகு தமிழக அரசியல் களத்தில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. பெருந்துறை, தாராபுரம், மதுராந்தகம் மற்றும் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிகளைச் சேர்ந்த அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்து வேறு கட்சியில் இணைந்ததாக கூறப்படும் நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் வெற்றி பெற்று பின்னர் ராஜினாமா செய்துள்ள தொகுதியையும் சேர்த்து