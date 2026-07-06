/58 இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் மூடல்!

இந்தியாவில் 58 இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகளை மூடுவதற்கு AICTE எனப்படும் அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி கவுன்சில் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது... தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த கல்லூரி மூடப்படவிருக்கென்று தெரியுமா? நாடு முழுவதும் 2025-26ஆம் கல்வியாண்டில் 58 பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்களுக்கு "Progressive Closure" எனப்படும் படிப்படியான மூடல் நடவடிக்கையை அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி கவுன்சில் (AICTE) அறிவித்துள்ளது. குறைந்த மாணவர் சேர்க்கை, போதிய ஆசிரியர்கள் இல்லாமை, உள்கட்டமைப்பு வசதிகளில் குறைபாடு மற்றும் AICTE விதிமுறைகளை பின்பற்றாதது உள்ளிட்ட காரணங்களால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மூடல் பட்டியலில் உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் தலா 12 கல்லூரிகள், மத்தியப் பிரதேசத்தில் 8, தெலங்கானா மற்றும் பஞ்சாப்பில் தலா 4, ஆந்திரப் பிரதேசம்