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  • /ராமேஸ்வரம் அடுத்த லெவல்..! ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்த கிரீன் சிக்னல்

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 03, 2026, 05:40 PM|Updated: Aug 03, 2026, 05:46 PM

தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது சர்வதேச விமான நிலையம் குறித்து, பரந்தூர் திட்டம் இன்னும் விவாதங்களுக்குள் இருக்கும் நிலையில், தென் தமிழகத்திற்கு புதிய நம்பிக்கையை அளிக்கும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஆன்மிகச் சுற்றுலாவின் முக்கிய மையமான ராமேஸ்வரத்தில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கும் பணிகளை விரைவுபடுத்துமாறு இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் AAI, தமிழ்நாடு அரசுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. அந்தக் கடிதத்தில், ராமேஸ்வரத்திற்கு ஆண்டுதோறும் அதிக அளவில் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருவதால், அங்கு விமான நிலையம் அமைப்பதில் ஆணையம் ஆர்வமாக இருப்பதாகவும், அதற்கான பொருத்தமான இடத்தை மாநில அரசு தேர்வு செய்து, நிலத்தை ஒதுக்கி வழங்கினால், Regional Connectivity Scheme திட்டத்தின் கீழ் அதை செயல்படுத்த முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் புதியதல்ல. கடந்த 2024-ஆம்

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