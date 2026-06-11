Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ஆசிரியை செய்த அற்ப செயல்: படம் வரைந்து சிக்க வைத்த மாணவன்

ஆசிரியை செய்த அற்ப செயல்: படம் வரைந்து சிக்க வைத்த மாணவன்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 11, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:17 PM IST

அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் கிறிஸ்தவ பள்ளியில் பணியாற்றிய 26 வயதான ஆசிரியை தனது 15 வயது மாணவனை பாலியல் ரீதியாக பயன்படுத்தியுள்ளார். 15 வயது சிறுவன் அவரது படுக்கையறையைத் துல்லியமாக வரைந்ததை அடுத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

2023-இல், அமெரிக்காவில் 9-ஆம் வகுப்பு மாணவனுடன் பாலியல் ரீதியாக ஈடுபட்ட ஆசிரியை பிரவுன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். 'ஸ்னாப்சாட்' மூலம் ஆபாசப் படங்கள் அனுப்பியதுடன், மாணவனுக்கு மோதிரம் பரிசளித்து "பிடித்தமானவன்" என்றும் கூறியுள்ளார். ஆரம்பத்தில் பயந்த மாணவன், பின்னர் உண்மையை ஒப்புக்கொண்டார். ஆசிரியை வீட்டின் படுக்கையறையை அவர் துல்லியமாக வரைந்து காட்டியதே இந்த வழக்கில் முக்கிய ஆதாரமாக அமைந்தது. விசாரணையின் போது ஆசிரியை பதற்றமடைந்து, வாந்தி எடுப்பது போல் சைகை செய்ததாக அதிகாரி

See more

Recommended Videos

ஆசிரியை செய்த அற்ப செயல்: படம் வரைந்து சிக்க வைத்த மாணவன்
02:54
சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படைக்கு துப்பாக்கி வழங்குவது குறித்த அப்டேட்
03:00
நிதி ஆயோக் கூட்டம்: முக்கிய விவகாரங்களை எழுப்பவுள்ளார் தமிழக முதல்வர் விஜய்
00:56
அசுர வேகத்தில் ரெடியாகும் 50 வந்தே பாரத் ரயில்கள்! குஷியில் பயணிகள்!
02:19
இடைத்தேர்தலுக்கு தீவிரம் காட்டும் அதிமுக.! EPS மாஸ்டர் போடும் பிளான் என்ன..? முழு விவரம்..!
02:40
சென்னையில் Traffic-கை முற்றிலுமாக அகற்ற ரூ.530 கோடியில் சூப்பர் திட்டம்
02:26
தங்க நகை கடன்: வங்கிக்கு கட்டுப்பாடு...? மத்திய அரசு வைத்த செக்!
01:57
Mazagon போகட்டும்! HD Hyundai Confirm! விட்டதை பிடித்தார் CM விஜய்!
03:03
பூந்தமல்லி-வடபழனி மெட்ரோ ரயில் சேவை எப்போது தொடங்கும்?!
02:11
அக்காவையே.... நெஞ்சை பதறவைக்கும் கொடூரம்... காதல் விவகாரம் காரணமா?
02:20
நாகப்பட்டினத்தில் மூதாட்டியிடம் நகைப்பறிப்பில் ஈடுபட்ட தவெக நிர்வாகி
02:02
மிடிள் கிளாசுக்கு பேரிடி! இனி சொந்த வீடு கட்டவே முடியாதா? விவரம் என்ன?
02:01

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
முதல்வர் விஜய் வைத்த கோரிக்கைகள் - நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பேசியது என்ன?
CM Vijay1 hr ago
2
Theni1 hr ago
3
Yassine Cheuko2 hrs ago
4
Bharathiraja2 hrs ago
5
CM Vijay2 hrs ago