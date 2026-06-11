/ஆசிரியை செய்த அற்ப செயல்: படம் வரைந்து சிக்க வைத்த மாணவன்

அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் கிறிஸ்தவ பள்ளியில் பணியாற்றிய 26 வயதான ஆசிரியை தனது 15 வயது மாணவனை பாலியல் ரீதியாக பயன்படுத்தியுள்ளார். 15 வயது சிறுவன் அவரது படுக்கையறையைத் துல்லியமாக வரைந்ததை அடுத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
2023-இல், அமெரிக்காவில் 9-ஆம் வகுப்பு மாணவனுடன் பாலியல் ரீதியாக ஈடுபட்ட ஆசிரியை பிரவுன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். 'ஸ்னாப்சாட்' மூலம் ஆபாசப் படங்கள் அனுப்பியதுடன், மாணவனுக்கு மோதிரம் பரிசளித்து "பிடித்தமானவன்" என்றும் கூறியுள்ளார். ஆரம்பத்தில் பயந்த மாணவன், பின்னர் உண்மையை ஒப்புக்கொண்டார். ஆசிரியை வீட்டின் படுக்கையறையை அவர் துல்லியமாக வரைந்து காட்டியதே இந்த வழக்கில் முக்கிய ஆதாரமாக அமைந்தது. விசாரணையின் போது ஆசிரியை பதற்றமடைந்து, வாந்தி எடுப்பது போல் சைகை செய்ததாக அதிகாரி