/பட்டய கிளப்பும் அம்மா உணவகங்கள்... அமோக வரவேற்பு... அதிகரிக்கும் கூட்டம்

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Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 05:40 PM|Updated: Jul 09, 2026, 05:48 PM

மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா, ஏழை-எளிய மக்கள் வயிரார உணவு உண்ணும் வகையில் சென்னையில் அம்மா உணவகங்களை அறிமுகப்படுத்தியிருந்தார். பிறகு மற்ற மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டன. திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றபின்னர் அம்மா உணவகங்கள் சரிவர பராமரிக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இந்தநிலையில், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்றதற்குப் பின்னர், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 620 அம்மா உணவகங்களை புதுப்பித்து, சுவையான மற்றும் தரமான உணவுகளை தங்குதடையின்றி வழங்க உத்தரவிட்டார். அதன்படி அம்மா உணவகங்கள் புத்துயிர் பெற்றன. ஏழை-எளிய மக்கள் உட்பட பல்வேறு தரப்பினரும் தினந்தோறும் அம்மா உணவகங்கள் மூலம் பயனடைந்து வருகின்றனர். சென்னை மாநகராட்சியின் 383 அம்மா உணவகங்களில், ஜூன் மாதத்தில் மட்டும் 31 லட்சத்து 23 ஆயிரம் பேர் பயனடைந்துள்ளனர். இதன்

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