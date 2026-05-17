/காவல்துறைக்கு பறந்த அதிரடி உத்தரவு!

90 நாட்களுக்கு மேல் கொலை வழக்குகள் விசாரணையில் (Under Investigation) இருக்கக் கூடாது என்று சென்னை காவல் ஆணையர் (Chennai Police Commissioner) ஏ.அருண் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். காவல் துறையின் செயல்பாடுகளை வேகப்படுத்தவும், வழக்குகளை விரைந்து முடிக்கவும் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை காவல் ஆணையர் வெளியிட்டுள்ள புதிய சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் பின்வருமாறு: கொலை வழக்குகளின் விசாரணை 90 நாட்களுக்கு மேல் நிலுவையில் வைக்கப்படக் கூடாது. அதற்குள் விசாரணையை முடித்து குற்றப்பத்திரிகை (Charge Sheet) தாக்கல் செய்ய வேண்டும். பெண் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான போக்சோ வழக்குகள் எக்காரணம் கொண்டும் 60 நாட்களுக்கு மேல் நிலுவையில் (UI - Under Investigation) இருக்கக் கூடாது.