Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /காவல்துறைக்கு பறந்த அதிரடி உத்தரவு!

காவல்துறைக்கு பறந்த அதிரடி உத்தரவு!

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 17, 2026, 04:40 PM IST|Updated: May 17, 2026, 04:57 PM IST

90 நாட்களுக்கு மேல் கொலை வழக்குகள் விசாரணையில் (Under Investigation) இருக்கக் கூடாது என்று சென்னை காவல் ஆணையர் (Chennai Police Commissioner) ஏ.அருண் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். காவல் துறையின் செயல்பாடுகளை வேகப்படுத்தவும், வழக்குகளை விரைந்து முடிக்கவும் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை காவல் ஆணையர் வெளியிட்டுள்ள புதிய சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் பின்வருமாறு: கொலை வழக்குகளின் விசாரணை 90 நாட்களுக்கு மேல் நிலுவையில் வைக்கப்படக் கூடாது. அதற்குள் விசாரணையை முடித்து குற்றப்பத்திரிகை (Charge Sheet) தாக்கல் செய்ய வேண்டும். பெண் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான போக்சோ வழக்குகள் எக்காரணம் கொண்டும் 60 நாட்களுக்கு மேல் நிலுவையில் (UI - Under Investigation) இருக்கக் கூடாது.

Recommended Videos

விஜய் vs பவன் கல்யாண் : அரசியலில் சூப்பர் ஸ்டார் யாரு...? அனல் பறக்கும் விவாதம்
03:02

விஜய் vs பவன் கல்யாண் : அரசியலில் சூப்பர் ஸ்டார் யாரு...? அனல் பறக்கும் விவாதம்

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை!
02:49

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை!

ஊட்டி மலர்க் கண்காட்சி 18ம் தேதி தொடக்கம்!
01:23

ஊட்டி மலர்க் கண்காட்சி 18ம் தேதி தொடக்கம்!

பாட்டிலுக்கு 10 வாங்கினா வேலை காலி..! முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி உத்தரவு!
02:46

பாட்டிலுக்கு 10 வாங்கினா வேலை காலி..! முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி உத்தரவு!

பெட்ரோல்-டீசல் விலை உயர்வு - முதலமைச்சர் கண்டனம்
02:09

பெட்ரோல்-டீசல் விலை உயர்வு - முதலமைச்சர் கண்டனம்

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TN SSLC 10-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்.. வெளியான முக்கிய தகவல்

TN SSLC 10-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்.. வெளியான முக்கிய தகவல்

TN SSLC Result 20263 min ago
2

LIVE : ரஜினிகாந்த் பரபரப்பு பேட்டி, அமைச்சர் கீர்த்தனா கருத்து, தங்கம் தென்னரசு கடும் கண்டனம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu live news9 min ago
3

ஓடிடியில் கொலை சேவல் திரைப்படம்! எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

Kalaiyarasan38 min ago
4

ரஜத் பட்டிதாருக்கு என்னாச்சு...? ஏன் இன்று விளையாடவில்லை?

Rajat patidar48 min ago
5

முதல்வர் ஆன பிறகு டெல்லி பயணம் மேற்கொள்ளும் விஜய்? என்ன காரணம்?

CM Vijay1 hr ago