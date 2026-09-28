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Written BySudharsan G
Published: Sep 28, 2026, 01:00 AM|Updated: Sep 28, 2026, 01:00 AM
கடந்த செப்.17ஆம் தேதி ஆந்திரப் பிரதேசம், விஜயவாடா கோல்லப்புடி பகுதியில் உள்ள ஒரு கால்வாயில் பெண்ணின் உடல் பாகங்கள் 10 துண்டுகளாக வெட்டி வீசப்பட்டிருந்தது. இதனை கண்ட அப்பகுதி மக்கள் போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீஸார், துண்டாக கிடந்த ஒரு கையில் Tattoo போடப்பட்டிருப்பதை கண்டனர். அந்த அடையாளத்தின் அடிப்படையில், உயிரிழந்தவர் என்.டி.ஆர் மாவட்டம், மைலவரம் தொகுதிக்குட்பட்ட இப்ராஹிம்பட்டினத்தை சேர்ந்த கல்யாணி என்பது தெரியவந்தது. பின்னர் போலீஸார் இந்த கொடூர கொலைக்கான காரணம் மற்றும் கொலையாளி குறித்து தனிப்படை அமைத்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த வழக்கில் பவானிபுரத்தைச் சேர்ந்த மாட்டிறைச்சிக் கடை நடத்தி வந்த ஷபி என்பவர் மீது போலீசாரின் கவனம் திரும்பியது. முதற்கட்ட விசாரணையில், ஷபிக்கும்
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கால்வாயில் கிடந்த பெண்ணின் கை... சின்ன Tattoo... அது தான் முக்கிய தடயம்
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