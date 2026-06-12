/மூன்று கட்சிகள் ஒரே அதிரடி... அண்ணாமலையின் அரசியலில் புது மூவ்...

கர்நாடகாவில் அதிரடி ஐ.பி.எஸ். அதிகாரியாக அறியப்பட்ட அண்ணாமலை, பாஜகவில் இணைந்த சில ஆண்டுகளிலேயே தமிழக தலைவராக உயர்ந்தார். அவரது நேரடி அரசியல் பாணியும், ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான கடுமையான விமர்சனங்களும் இளைஞர்களிடையே அவருக்கு தனி ஆதரவை உருவாக்கின. 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெறாதபோதிலும், அதன் வாக்கு வங்கி கணிசமாக உயர்ந்தது. இதற்கு அண்ணாமலையின் தாக்கமே காரணம் என அரசியல் வட்டாரங்கள் மதிப்பிட்டன. ஆனால், அதிமுக-பாஜக கூட்டணி மீண்டும் அமைய அண்ணாமலை மாநில தலைவர் பதவியில் இருந்து விலக வேண்டிய சூழல் உருவானது. இதற்கிடையில், நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் தேர்தலிலேயே ஆட்சியைப் பிடித்து அரசியல் அரங்கில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. முதல்வராக பதவியேற்ற விஜய், மதுக்கடைகள் மூடல், இலவச