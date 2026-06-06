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அண்ணாமலையின் புதிய பயணம்; பெருகும் ஆதரவு...?

Written ByR Balaji
Published: Jun 06, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:05 AM IST

தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் முக்கிய முகமாக உருவெடுத்த முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையின் ராஜினாமாவை ஏற்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு பாஜக தலைமை தள்ளப்பட்டுள்ளது. கட்சியில் இருந்து விலகி தனிக்கட்சி தொடங்கும் எண்ணத்தில் இருந்த அண்ணாமலையை சமாதானப்படுத்த பாஜக தேசியத் தலைவர் நிதின் நபின் மற்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்டோர் முயற்சி செய்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக இருந்து அரசியலுக்கு வந்த அண்ணாமலை, பாஜகவில் இணைந்த சில ஆண்டுகளிலேயே மாநிலத் தலைவராக உயர்த்தப்பட்டார். அவரது தீவிர பிரச்சாரங்கள் மற்றும் திமுக அரசுக்கு எதிரான விமர்சனங்கள் தமிழக அரசியலில் அவரை கவனிக்கத்தக்க தலைவராக மாற்றின. 2024 மக்களவைத் தேர்தலுக்கு முன்பு அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகி தனித்து போட்டியிட வேண்டும் என்ற

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