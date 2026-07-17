/கிராமங்களை மொத்தமாக மாறும் 2 திட்டங்கள்... ஊராட்சி தலைவரின் மாஸ் ஐடியா

தமிழக அரசின் 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை தயாரிப்பு தொடர்பாக, பல்வேறு துறைகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட மின்னல் ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் கோபி, அரசின் அழைப்பின் பேரில் பங்கேற்று பல்வேறு ஆலோசனைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளை முன்வைத்தார். பின்னர் அரக்கோணத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தமிழகத்தின் அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் குற்றச் செயல்களை கட்டுப்படுத்தவும், பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும் முக்கிய இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் 10 ஊராட்சிகளுக்கு ஒரு மையம் அமைத்து, அவர்களுக்கு தொழிற்பயிற்சி அளித்து வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்றார். மின்னல் ஊராட்சியில் மாற்றுத்திறனாளிகள் தயாரிக்கும்