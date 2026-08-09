/அரக்கோணம் ரயில் நிலையம் புதிய அவதாரம்! ரூ.53 கோடியில் புதிய பணிகள்... எப்போது முடியும்?

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில், அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.53 கோடி மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வரும் நவீனமயமாக்கல் மற்றும் விரிவாக்கப் பணிகள், வரும் 2027 மார்ச் மாதத்திற்குள் நிறைவடைந்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் U. சுப்பா ராவ் தெரிவித்துள்ளார்.அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.53 கோடி மதிப்பிட்டில் நடைபெற்று வரும் அதிநவீன ரயில் நிலைய பணிகளை தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் U.சுப்பா ராவ் இன்று ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து, தெற்கு ரயில்வேக்கு சொந்தமான 30 ஏக்கர் நிலத்தில், ரூ.100 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டு வரும் சரக்கு கையாளும் முனையத்தையும் பார்வையிட்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், செங்கல்பட்டு–அரக்கோணம்