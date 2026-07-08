/அர்ஜென்டினா வெற்றி.. சர்ச்சையா? எகிப்துக்கு துரோகம் நடந்ததா?

ஃபுட்பால் ரசிகர்களே, அர்ஜென்டினா - எகிப்து மேட்ச் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வந்தாலும், அதைப் பத்தின சர்ச்சைகள் இன்னும் ஓயல! முக்கியமா, எகிப்து அணி பயிற்சியாளர் என்ன சொல்லி இருக்கார் தெரியுமா? 'எங்க டீமுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டுடுச்சு' அப்படின்னு வெளிப்படையாவே கொந்தளிச்சிருக்கார். ஒரு பக்கம் மெஸ்ஸியோட ஃபார்ம் வேற லெவல்னு எல்லாரும் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. மெஸ்ஸி இன்னும் விளையாடணும், அவரைத் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு ரசிகர்கள் ஆசைப்படுறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், இன்னொரு பக்கம் எகிப்து அணி பயிற்சியாளர் சொல்றதுலையும் ஒரு நியாயம் இருக்கிறதா பல ரசிகர்கள் நினைக்கிறாங்க. அந்த மேட்ச்ல நடந்த சில முடிவுகள், எகிப்து அணியை ரொம்பவே பாதிச்சிருக்குன்னு பயிற்சியாளர் சொல்லியிருக்கார். அதனாலதான் அர்ஜென்டினாவுக்குக் கிடைச்ச இந்த வெற்றி, எகிப்து ரசிகர்களுக்குப் பெரிய