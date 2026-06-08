/மாட்டுக்கறி உணவு விவகாரம்: மாணவர்,தாய் கைது பரபரப்பு - காரணம் என்ன?

இந்தியாவில் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே மாட்டுக்கறி தொடர்பான சர்ச்சைகள் அதிகரித்து வருகிறது. மாட்டுக்கறி வைத்திருந்ததற்காகத் தாக்குதல் நடத்தப்படும் சம்பவங்களும் கூட நடந்து வருகிறது. அசாம் மாநிலம் கோல்பாரா மாவட்டத்தில் உள்ள ஹப்ராகாட் மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர் ஒருவர், தனது மதிய உணவாக வீட்டில் இருந்து மாட்டுக்கறி உணவை கொண்டு வந்துள்ளார். அந்த உணவை தனது வகுப்பில் படிக்கும் இரண்டு இந்து மாணவர்களிடம் சாப்பிடுமாறு வற்புறுத்தியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. மேலும், அந்த மாணவருடன் சேர்ந்து மேலும் நான்கு மாணவர்கள், சம்பந்தப்பட்ட இரு மாணவர்களையும் சூழ்ந்து கொண்டு மாட்டுக்கறியை சாப்பிட அழுத்தம் கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த விவகாரம் வெளியே தெரியவந்ததைத் தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் பெற்றோர் கிருஷ்ணாய் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின்