/ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி என்னென்ன சிறப்புகள் இருக்கு...? இந்த வீடியோவ பாருங்க

இந்த வருஷத்தோட 222வது நாள் இன்று! இந்த நாள் மறைச்சு வச்சிருக்க சுவாரசியங்களையும், ஆச்சரியங்களையும் விறுவிறுப்பா பார்க்கலாம். இன்று ஆகஸ்ட் 10. சிங்கங்களின் பாதுகாப்பு, இயற்கை வாழ்விட பாதுகாப்பு மற்றும் அவை எதிர்கொள்ளும் அச்சுறுத்தல்கள் குறித்து உலக அளவில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நாளாக ஆகஸ்ட் 10, உலக சிங்கங்கள் தினம் அனுசரிக்கப்படுது.
ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆகஸ்ட் 10 சர்வதேச பயோடீசல் தினம் அனுசரிக்கப்படுது. சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பைக் குறைக்கும் வகையில பயன்படுத்தக்கூடிய மாற்று எரிபொருளான பயோடீசல் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதே இந்த நாளின் நோக்கம். இதேபோல்,Vlogging Day, Update Your Bio Day, National Lazy Day என இன்று பல கொண்டாட்டங்கள் உள்ளன. 1948 ஆகஸ்ட் 10 அன்று சென்னை சௌகார்பேட்டையில் உள்ள