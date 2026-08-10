Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி என்னென்ன சிறப்புகள் இருக்கு...? இந்த வீடியோவ பாருங்க

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 10, 2026, 03:00 AM|Updated: Aug 10, 2026, 03:00 AM
இந்த வருஷத்தோட 222வது நாள் இன்று! இந்த நாள் மறைச்சு வச்சிருக்க சுவாரசியங்களையும், ஆச்சரியங்களையும் விறுவிறுப்பா பார்க்கலாம். இன்று ஆகஸ்ட் 10. சிங்கங்களின் பாதுகாப்பு, இயற்கை வாழ்விட பாதுகாப்பு மற்றும் அவை எதிர்கொள்ளும் அச்சுறுத்தல்கள் குறித்து உலக அளவில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நாளாக ஆகஸ்ட் 10, உலக சிங்கங்கள் தினம் அனுசரிக்கப்படுது. ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆகஸ்ட் 10 சர்வதேச பயோடீசல் தினம் அனுசரிக்கப்படுது. சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பைக் குறைக்கும் வகையில பயன்படுத்தக்கூடிய மாற்று எரிபொருளான பயோடீசல் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதே இந்த நாளின் நோக்கம். இதேபோல்,Vlogging Day, Update Your Bio Day, National Lazy Day என இன்று பல கொண்டாட்டங்கள் உள்ளன. 1948 ஆகஸ்ட் 10 அன்று சென்னை சௌகார்பேட்டையில் உள்ள
See more

Recommended Videos

தாம்பரம் வாட்ஸ்அப் சேவை அறிமுகம்! இனி புகார் முதல் பாதுகாப்பு வரை ஒரே எண்ணில்!
03:18
அரக்கோணம் ரயில் நிலையம் புதிய அவதாரம்! ரூ.53 கோடியில் புதிய பணிகள்... எப்போது முடியும்?
01:26
விளை நிலங்களின் பதிவு முறையில் மாற்றம் கொண்டு வந்த தமிழ்நாடு அரசு
02:45
ஆகஸ்ட் 9 ஆம் தேதி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வரலாற்று சம்பவங்கள்
04:12
கோடீஸ்வரனாக என்ன செய்ய வேண்டும்? முக்கிய நிதி ஆலோசனை
05:09
UPI பணப் பரிவர்த்தனைக்கு யாருக்கு கட்டணம்? மத்திய அரசு விளக்கம்!
00:59
என் துறையில் ஊழல் நடந்திருக்கு... ஆனா அது போன ஆட்சியில்": அமைச்சர் விக்னேஷ்!
01:29
இனி அரசு பணம் கணிசமாக மிச்சமாக போகுது! CM விஜய் Mass Plan!
02:53
வேலூர் ஏர்போர்ட்டுக்கு விடிவு காலம்.. 6 மாதத்தில் விமானம் பறக்கும்
03:17
இந்தியாவின் எடிசன் ஜி.டி.நாயுடுவின் கதை! 'ஜி.டி.என்' படம் முழு விமர்சனம் இதோ
03:24
இனி அனைத்து வாகனங்களுக்கும் இது கட்டாயம்.. மத்திய அரசு கொண்டுவரும் சூப்பர் திட்டம்!
02:50
பாஜகவுடன் கூட்டணி சேர நேரம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது திமுக - அமைச்சர் அருண் ராஜ்
07:42

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
B.E, B.Tech, B.Arch துணை கவுன்சிலிங் எப்போது...? அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
2
3
4
5