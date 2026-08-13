/ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதியின் சிறப்புகள் என்னென்ன...? இந்த வீடியோவில் பாருங்க

இறந்த பிறகு உடல் உறுப்புகளை தானமா வழங்குவதன் மூலம் பலரின் உயிரைக் காப்பாற்ற முடியும் என்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்தில், ஒவ்வொரு வருடமும் ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி உலக உடல் உறுப்புகள் தான தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. பேனா முதல் கத்தரி வரை எல்லாமே வலது கைக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தில், இடது கையால் சாதிப்பவர்களுக்கான நாள் இன்று. சர்வதேச இடதுகை பழக்கமுடையோர் தினம். இடது கையைப் பயன்படுத்துபவர்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் என்னென்ன, அவர்களுக்கேற்ற வகையில பொருட்கள் மற்றும் வசதிகளை வடிவமைப்பது ஏன் அவசியம் என்பது குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நாளாக இந்த நாள் உள்ளது. வட ஆப்பிரிக்காவின் மிகச் சிறிய நாடான துனிசியாவுல ஆகஸ்ட் 13 அன்று மகளிர் தினம்