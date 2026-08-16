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ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி நடந்த வரலாற்று முக்கிய நிகழ்வுகள்
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Aug 16, 2026, 06:20 PM
|
Updated: Aug 16, 2026, 06:20 PM
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உலகம் முழுவதும் ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி வரலாற்றில் என்னென்ன முக்கிய நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கின்றன என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்
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