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  • /புதிய மின்னணு உற்பத்தி ஆலையை தொடங்கும் Avalon Technologies!

Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 07, 2026, 08:40 AM|Updated: Sep 07, 2026, 08:40 AM
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடுகளை ஊக்குவிக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாட்டில் மேம்பட்ட மின்னணு உற்பத்தித் துறைக்கு மேலும் ஒரு மிகப்பெரிய முதலீட்டு வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. இந்தியாவின் Avalon Technologies மற்றும் ஐரோப்பிய நிறுவனமான Zollner Elektronik AG இணைந்து, தமிழ்நாட்டில் புதிய Joint Venture நிறுவனத்தை உருவாக்கியுள்ளன. இந்த கூட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், Printed Circuit Board Assemblies எனப்படும் PCBA, Box-Build மற்றும் System Integration உள்ளிட்ட மேம்பட்ட மின்னணு தயாரிப்புகள் உற்பத்தி செய்யப்பட உள்ளன. சென்னையை அடுத்த ஓரகடத்தில் இந்த புதிய உற்பத்தி வசதி அமைக்கப்பட உள்ளது. Avalon Technologies நிறுவனம், தமிழ்நாடு அரசுடன் சமீபத்தில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டுக்கான
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