/தமிழகத்தை நோக்கி வரும் பஜாஜ் நிறுவனம், போட்டியிடும் தெலுங்கானா: வெற்றி யாருக்கு

பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனம் தனது உற்பத்தித் திறனை, குறிப்பாக வளர்ந்து வரும் மின்சார வாகனங்களுக்கான உற்பத்தியை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், தென்னிந்தியாவில் புதிய உற்பத்தி ஆலைக்கான இடங்களைத் தேர்வு செய்வது குறித்து ஆய்வு செய்து வருகிறது. புனேவைச் சேர்ந்த இந்நிறுவனம் தற்போது தனது மின்சார 'சேட்டக்' (Chetak) ஸ்கூட்டரை மகாராஷ்டிராவில் உள்ள சக்கான் (Chakan) ஆலையிலும், 'கோகோ' (GoGo) மற்றும் 'ரிக்கி' (Riki) போன்ற மின்சார மூன்று சக்கர வாகனங்களைச் சத்ரபதி சம்பாஜிநகரில் உள்ள ஆலையிலும் உற்பத்தி செய்து வருகிறது. மேலும், உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் பந்த்நகரிலும் (Pantnagar) இந்நிறுவனம் ஒரு உற்பத்தி ஆலையை இயக்கி வருகிறது.
இந்த முதலீட்டிற்கான இடங்களில் தமிழ்நாடு மற்றும் தெலுங்கானா ஆகியவை முன்னணியில் உள்ளன. இருப்பினும், இறுதி இடம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ