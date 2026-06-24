Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /தமிழகத்தை நோக்கி வரும் பஜாஜ் நிறுவனம், போட்டியிடும் தெலுங்கானா: வெற்றி யாருக்கு

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 24, 2026, 09:40 PM|Updated: Jun 24, 2026, 10:15 PM

பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனம் தனது உற்பத்தித் திறனை, குறிப்பாக வளர்ந்து வரும் மின்சார வாகனங்களுக்கான உற்பத்தியை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், தென்னிந்தியாவில் புதிய உற்பத்தி ஆலைக்கான இடங்களைத் தேர்வு செய்வது குறித்து ஆய்வு செய்து வருகிறது. புனேவைச் சேர்ந்த இந்நிறுவனம் தற்போது தனது மின்சார 'சேட்டக்' (Chetak) ஸ்கூட்டரை மகாராஷ்டிராவில் உள்ள சக்கான் (Chakan) ஆலையிலும், 'கோகோ' (GoGo) மற்றும் 'ரிக்கி' (Riki) போன்ற மின்சார மூன்று சக்கர வாகனங்களைச் சத்ரபதி சம்பாஜிநகரில் உள்ள ஆலையிலும் உற்பத்தி செய்து வருகிறது. மேலும், உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் பந்த்நகரிலும் (Pantnagar) இந்நிறுவனம் ஒரு உற்பத்தி ஆலையை இயக்கி வருகிறது.

இந்த முதலீட்டிற்கான இடங்களில் தமிழ்நாடு மற்றும் தெலுங்கானா ஆகியவை முன்னணியில் உள்ளன. இருப்பினும், இறுதி இடம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ

See more

Recommended Videos

தமிழகத்தை நோக்கி வரும் பஜாஜ் நிறுவனம், போட்டியிடும் தெலுங்கானா: வெற்றி யாருக்கு
02:55
தாம்பரம் GH ல் வெடித்த மக்கள்.. வெளியான பரபரப்பு வீடியோக்கள்!
03:03
ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்; சபரிமலையில் AI என்ட்ரி... இனி கூட்ட நெரிசல் பிரச்னே இருக்காது
02:51
சென்னையை விடுங்க... வேலைவாய்பில் அசத்தும் டாப் 3 தொழில் நகரங்கள்...!
02:56
கோலிவுட் ரவுண்ட்-அப்: வடா சென்னை 2-வில் சிம்புவா? அதிரடி தகவல்கள்!
01:38
பெங்களூரு: ஒரே குடும்பத்தில் 3 பேர் கொலை, இளம்பெண் கொடூரச் செயல்
02:24
விரைவில் வருகிறது முதல் புல்லட் ரயில்: துரிதமாக நடக்கும் பணிகள்
02:18
ரீல்ஸ் பார்த்த எங்களை சட்டசபையை பார்க்க வைத்த முதல்வர் விஜய்: Gen Z புகழாரம்
01:03
உடலை வில்லாக வளைத்த மோடி.! நாடு முழுவதும் யோகா அலை..!
02:12
கோயில் திருவிழாவில் இளைஞர்: மதுரையில் சோகம்
02:31
குறைந்தபட்ச அபராதத் தொகையை இரட்டிப்பாக்கிய இந்தியன் ரயில்வே
02:03
கரூரில் கிடைத்த பொக்கிஷம்... நிலத்தை தோண்டத்தோண்ட காத்திருந்த ஆச்சர்யம்!
01:53

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஃபுட்பால் மேட்ச்சில் நடுவரோட வாட்சை திருடிய பிளேயர்! பெரும் பஞ்சாயத்து
FIFA50 min ago
2
Salem News1 hr ago
3
Karur News1 hr ago
4
Chennai News2 hrs ago
5
TNPSC2 hrs ago