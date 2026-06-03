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வங்கதேச வெளியுறவு அமைச்சர் கலீலுர் ரஹ்மான் ஐ.நா அமைப்பின் புதிய தலைவராகத் தேர்வு

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 03, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:09 PM IST

வங்கதேச வெளியுறவு அமைச்சர் கலீலுர் ரஹ்மான், கடும் போட்டிக்குப் பிறகு நடந்த வாக்கெடுப்பில் சைப்ரஸின் ஆண்ட்ரியாஸ் கக்கூரிஸை தோற்கடித்து, ஐ.நா பொதுச் சபையின் 81வது அமர்வின் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். செவ்வாய்க்கிழமை பெற்ற இந்த வெற்றியின் மூலம், தீவிரமடைந்து வரும் உலகளாவிய நெருக்கடிகளால் குறிக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆண்டில் இந்த உலக அமைப்பை வழிநடத்தும் நிலையை ரஹ்மான் பெற்றுள்ளார் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. இரகசிய வாக்கெடுப்பு மூலம் நடைபெற்ற தேர்தலில், கக்கூரிஸ் 91 வாக்குகளையும் ரஹ்மான் 99 வாக்குகளையும் பெற்றனர். மொத்தம் 190 வாக்குகள் பதிவாகின; செல்லாத வாக்குகளோ அல்லது வாக்களிக்காதவர்களோ இல்லை. ஐ.நா-வின் ஐந்து பிராந்தியக் குழுக்களிடையே தலைமைப் பதவி சுழற்சி முறையில் வழங்கப்படுகிறது, மேலும்

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