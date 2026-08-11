/பெங்களூரு ப்ளூ லைன் மெட்ரோ..! ஏர்போர்ட் வரை பயணம்; புதிய அப்டேட்..!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 11, 2026, 06:40 PM|Updated: Aug 11, 2026, 06:40 PM
பெங்களூருவின் சென்ட்ரல் சில்க் போர்டு சந்திப்பில் இருந்து தொடங்கி, ஹெப்பால் வழியாக கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையம் வரை இந்த மெட்ரோ பாதை அமைக்கப்படுகிறது. மொத்தம் 58.19 கிலோமீட்டர் நீளத்தில், 29 மெட்ரோ நிலையங்களுடன் உருவாகும் இந்த புளூ லைன், பெங்களூருவின் முக்கியமான போக்குவரத்து இணைப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் இருந்து விமான நிலையத்தை நேரடியாக இணைக்கும் வகையில் இந்த வழித்தடம் உருவாக்கப்படுவதால், தினசரி பயணிகள் மட்டுமின்றி விமானப் பயணிகளுக்கும் இது மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். இதில் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்னவென்றால்... தற்போதைய நிலவரப்படி புளூ லைன் மெட்ரோ திட்டத்தின் 72.5 சதவீத கட்டுமானப் பணிகள் முடிந்துவிட்டதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, திட்டம் கணிசமான முன்னேற்றத்தை எட்டியிருக்கிறது. ஆனால், மெட்ரோ சேவை எந்த
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