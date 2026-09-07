/என்ன தான் நடக்குது..சென்னை-பெங்களூரு Express way திட்டத்தில்

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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 07, 2026, 08:20 AM|Updated: Sep 07, 2026, 08:20 AM
சென்னை – பெங்களூரு இடையேயான பயண நேரத்தை வெறும் 3 மணி நேரமாகக் குறைக்க உருவாக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான திட்டம் 'சென்னை – பெங்களூரு விரைவுச்சாலை' (Bengaluru-Chennai Expressway). ஆனால், தமிழ்நாட்டில் இந்தத் திட்டத்தில் பெரும் முட்டுக்கட்டையாக இருந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் (NHAI) அதிரடி நடவடிக்கை ஒன்றை எடுத்துள்ளது. ஆம், அரக்கோணம் முதல் காஞ்சிபுரம் வரையிலான பகுதி சாலை கட்டுமான ஒப்பந்தத்தை NHAI அதிகாரப்பூர்வமாக ரத்து செய்துள்ளது! இந்த விரைவுச்சாலையில், அரக்கோணம் – காஞ்சிபுரம் இடையேயான சுமார் 25 கிலோமீட்டர் தூரப் பணிகளை மேற்கொண்டு வந்த தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனமான 'டி.பி. ஜெயின்' (D.P. Jain) நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தமே இவ்வாறு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த 15 மாதங்களுக்கும் மேலாக
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