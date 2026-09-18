/"குழந்தை இருந்தா கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டியா?"... பெங்களூரு பெண்ணுக்கு நடந்த பயங்கரம்!

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Written ByR Balaji
Published: Sep 18, 2026, 02:40 PM|Updated: Sep 18, 2026, 02:40 PM
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு கிழக்கு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அம்ருதா. இவர் சட்டப்படிப்பு படித்துக்கொண்டே பீட்சா கடையில் பணியாற்றி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர் தனுஷ் என்பவரை காதலித்து வந்ததாக தெரிகிறது. ஒரு கட்டத்தில் தனுஷுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி குழந்தை இருப்பதை அறிந்த பின்னர் அம்ருதா அவரை விட்டு விலகியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் அம்ருதா மற்றும் தனுஷுக்கு இடையே பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து வந்தன. இதனிடையே தனுஷுடன் காதலை முறித்துக்கொண்ட அம்ருதா மீது தனுஷின் சகோதரர் சூர்யா என்பவர் பெரும் கோபத்தோடு சுற்றியதாக தெரிகிறது. இவ்வாறான சூழலில், ஜூலை 13 ஆம் தேதி மாலை, வேலைக்குச் சென்று கொண்டிருந்த அம்ருதாவை சூர்யா கத்தியால் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. கேஸ் டேங்கர் ஒன்றின் பின்னால் மறைந்திருந்த சூர்யா, அம்ருதா வந்ததும் பின்னால்
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