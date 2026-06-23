/பெங்களூரு: ஒரே குடும்பத்தில் 3 பேர் கொலை, இளம்பெண் கொடூரச் செயல்

பெங்களூரு கே.ஆர்.புரம் சீகேஹள்ளி பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில், சோமசுந்தர் (55), அவரது மனைவி முத்துலட்சுமி (48) மற்றும் இளைய மகள் சுப்ரியா (20) ஆகியோர் கடந்த ஜூன் 22 இரவு குத்திக் கொலை செய்யப்பட்டனர். இவர்களை சோமசுந்தரின் மூத்த மகள் ஸ்வேதா மற்றும் அவரது காதலர் கென்னத் ஆகியோர் கொலை செய்ததாகக் காவல்துறை சந்தேகிக்கிறது.
ஸ்வேதாவும் கென்னத்தும் ‘லிவ்-இன்’ உறவில் இருந்ததை சோமசுந்தரின் குடும்பத்தினர் கடுமையாக எதிர்த்துள்ளனர். இதனால் குடும்பத்தில் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. சம்பவத்தன்று இரவு 7 மணியளவில், பெற்றோர் மற்றும் இளைய மகள் ஸ்வேதாவின் வீட்டிற்குச் சென்றபோது மீண்டும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த ஸ்வேதாவும் கென்னத்தும் மூவரையும் கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்துவிட்டுத் தப்பியோடினர். போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து