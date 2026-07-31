/அதிமுக-வில் காத்திருக்கும் ட்விஸ்ட்: வேலுமணி, தங்கமணிக்கு மீண்டும் முக்கியத்துவம்?

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Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 31, 2026, 02:20 PM|Updated: Jul 31, 2026, 05:15 PM

அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் பழனிசாமியின் உத்தரவை மீறி, சட்டப்பேரவையில் த.வெ.க. அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததால் முன்னாள் அமைச்சர்கள் வேலுமணி, தங்கமணியின் கட்சிப் பதவிகள் பறிக்கப்பட்டன. பின்னர் அவர்கள் வருத்தம் தெரிவித்ததால் வேலுமணிக்கு துணை பொதுச்செயலாளர் பதவியும், தங்கமணிக்கு அமைப்புச் செயலாளர் பதவியும் அளிக்கப்பட்டன.

ஆனால், பறிக்கப்பட்ட மாவட்டச் செயலாளர் பதவிகள் மீண்டும் வழங்கப்படாததால், அவர்கள் புதிய பதவிகளை ஏற்காமலும் கட்சி கூட்டங்களைப் புறக்கணித்தும் வந்தனர்.

இந்நிலையில், ஆகஸ்ட் 3-இல் தீரன் சின்னமலை நினைவு நாளையொட்டி, ஈரோட்டில் வேலுமணி தலைமையிலும் சேலத்தில் தங்கமணி தலைமையிலும் அஞ்சலி செலுத்தப்படும் என அ.தி.மு.க. அறிவித்துள்ளது. இதன்மூலம் இருவருக்கும் மீண்டும் முக்கியத்துவம் அளித்து சமரசத் தூது அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. எனினும், அவர்கள் ஏற்க மறுத்த புதிய பதவிகளின் பெயரிலேயே இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி

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