/சென்னையே மொத்தமாக மாறுது... இனி சிக்னலில் வெயிட் பண்ண வேணாம்...

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Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 29, 2026, 11:00 PM|Updated: Jul 29, 2026, 11:00 PM
சென்னை மாநகராட்சியில் போக்குவரத்து நெரிசல் பெரும் பிரச்னையாக உள்ளது. இதற்கு தீர்வு காணும் வகையிலும், சாலைப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் வகையிலும் ஜப்பான் சர்வதேச கூட்டுறவு முகமை (JICA) உதவியுடன் புதிய தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட இருக்கிறது. சுமார் 530 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 'நுண்ணறிவு போக்குவரத்து அமைப்பு' (ITS) வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சென்னை மாநகரில் அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறது. இத்திட்டத்தில் 2 முக்கிய அம்சங்கள் உள்ளன. போக்குவரத்து தகவல் மற்றும் மேலாண்மை அமைப்பு (TIMS) 101 சந்திப்புகளில் தானியங்கி நெரிசல் சீரமைப்பு சிக்னல்கள், விதிமீறல்களைக் கண்டறியும் கேமராக்கள், அதிவேக கண்காணிப்பு சாதனங்கள், டிஜிட்டல் அறிவிப்புப் பலகைகள் நிறுவப்படுகின்றன. வேப்பேரி காவல் அலுவலகத்தில் இயங்கும் மத்திய கட்டுப்பாட்டு மையம் இவற்றை ஒருங்கிணைக்கும். நகர பேருந்து அமைப்பு
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