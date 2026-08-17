/தூத்துக்குடி, நெல்லைக்கு அடித்த ஜாக்பாட்... தவெக அரசின் பக்கா பிளான்

தமிழ்நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சி, தற்போது சென்னை மற்றும் காஞ்சிபுரத்தை தாண்டி தென் மாவட்டங்களிலும் வேகமெடுத்து வருகிறது. அதற்கு சான்றாக, வெற்றித் தமிழ்நாடு முதலீட்டு மாநாட்டில் தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்கள் மொத்தம் 28 ஆயிரத்து 337 கோடி ரூபாய் முதலீட்டை ஈர்த்துள்ளன. 11 திட்டங்கள் மூலம் இந்த முதலீடுகள் வர உள்ள நிலையில், சுமார் 9 ஆயிரத்து 420 வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காஞ்சிபுரம் 31 ஆயிரத்து 4 கோடி ரூபாய் முதலீட்டுடன் முதலிடத்தில் உள்ள நிலையில், தூத்துக்குடி இரண்டாவது இடத்திலும், திருநெல்வேலி மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன. 11 திட்டங்களில் 10 திட்டங்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு கிடைத்துள்ளன. துறைமுக நகரமான தூத்துக்குடி, தரவு மையம், விண்வெளி, கனரக உற்பத்தி உள்ளிட்ட புதிய