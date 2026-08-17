Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /தூத்துக்குடி, நெல்லைக்கு அடித்த ஜாக்பாட்... தவெக அரசின் பக்கா பிளான்

Written BySudharsan G
Published: Aug 17, 2026, 05:20 PM|Updated: Aug 17, 2026, 05:20 PM
தமிழ்நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சி, தற்போது சென்னை மற்றும் காஞ்சிபுரத்தை தாண்டி தென் மாவட்டங்களிலும் வேகமெடுத்து வருகிறது. அதற்கு சான்றாக, வெற்றித் தமிழ்நாடு முதலீட்டு மாநாட்டில் தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்கள் மொத்தம் 28 ஆயிரத்து 337 கோடி ரூபாய் முதலீட்டை ஈர்த்துள்ளன. 11 திட்டங்கள் மூலம் இந்த முதலீடுகள் வர உள்ள நிலையில், சுமார் 9 ஆயிரத்து 420 வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காஞ்சிபுரம் 31 ஆயிரத்து 4 கோடி ரூபாய் முதலீட்டுடன் முதலிடத்தில் உள்ள நிலையில், தூத்துக்குடி இரண்டாவது இடத்திலும், திருநெல்வேலி மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன. 11 திட்டங்களில் 10 திட்டங்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு கிடைத்துள்ளன. துறைமுக நகரமான தூத்துக்குடி, தரவு மையம், விண்வெளி, கனரக உற்பத்தி உள்ளிட்ட புதிய
See more

Recommended Videos

அமைச்சர் சரத் Vs உதயநிதி... பேரவையில் வெடித்த வார்த்தை மோதல்
01:31
அமைச்சர் சரத் சொன்ன அந்த வார்த்தை.. ஆவேசமான கே.என்.நேரு
00:35
கோவை சிங்காநல்லூர் மேம்பாலம் அமைப்பது எப்போது?
02:42
பட்டைய கிளப்பும் e-Bus... இனி சென்னையில் இதுதான் பட்டையை கிளப்பும்...
02:43
தூத்துக்குடி, நெல்லைக்கு அடித்த ஜாக்பாட்... தவெக அரசின் பக்கா பிளான்
02:54
Gold Rate : தங்கம் விலை உயர்வு - சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் எவ்வளவு?
03:09
"பாஜக எனக்கு Offer கொடுத்துச்சு... ஆனா நான் என்ன சொன்னேன் தெரியுமா?" -அண்ணாமலை
02:25
பல ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு புரட்சி நடந்துள்ளது - அண்ணாமலை பேச்சு!
02:02
காவிரி, தாமிரபரணி, வைகை ஆறுகளை தூய்மைப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசின் புதிய திட்டம்
02:47
ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி நடந்த வரலாற்று முக்கிய நிகழ்வுகள்
03:48
ரூ. 3 லட்சத்தில் சொந்த வீடா... தமிழக அரசின் மெகா அறிவிப்பு - எப்படி Apply பண்ணுவது?
03:28
Gold Monetisation 2.0 என்றால் என்ன? 30 ஆயிரம் டன் தங்கத்திற்கு மோடி அரசு குறி!
03:03

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
டிஏ உயர்வு முதல் ஓய்வூதிய உயர்வு வரை: குட் நியூஸ் கொடுக்குமா அரசு?
2
3
4
5