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மிடிள் கிளாசுக்கு பேரிடி! இனி சொந்த வீடு கட்டவே முடியாதா? விவரம் என்ன?

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 09, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:40 AM IST
வீடு கட்டுவோருக்கு ஷாக் நியூஸ்! சறுக்கும் construction துறை! கடுமையாக அதிகரித்த விலை... விவரம் இதோ!

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