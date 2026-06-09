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மிடிள் கிளாசுக்கு பேரிடி! இனி சொந்த வீடு கட்டவே முடியாதா? விவரம் என்ன?
மிடிள் கிளாசுக்கு பேரிடி! இனி சொந்த வீடு கட்டவே முடியாதா? விவரம் என்ன?
Written By
Shiva Murugesan
Published: Jun 09, 2026, 09:40 AM IST
|
Updated: Jun 09, 2026, 09:40 AM IST
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வீடு கட்டுவோருக்கு ஷாக் நியூஸ்! சறுக்கும் construction துறை! கடுமையாக அதிகரித்த விலை... விவரம் இதோ!
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