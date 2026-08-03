/சென்னையில் மீண்டும் Double Decker பஸ்... மக்களுக்கு காத்திருக்கும் Surprise

சென்னையின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக இருந்த Double Decker பேருந்துகள் மீண்டும் நகரச் சாலைகளில் ஓடும் நாள் நெருங்கியுள்ளது. மாநகர போக்குவரத்துக் கழகமான MTC, 20 குளிர்சாதன மின்சார Double Decker பேருந்துகளை அறிமுகப்படுத்தும் திட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறது. இந்தத் திட்டத்திற்கான தொழில்நுட்ப டெண்டர் ஆவணங்கள் ஜூலை 31 அன்று திறக்கப்பட்டன. Eagle Construction மற்றும் OHM Global Mobility என்ற இரண்டு நிறுவனங்கள் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளன. சென்னையில் முதன்முதலாக 1970களில் Double Decker பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. பின்னர் சேவை நிறுத்தப்பட்டாலும், 1997ஆம் ஆண்டு மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்தப் பேருந்துகள் உயர்நீதிமன்றம்–தாம்பரம் இடையிலான 18A வழித்தடத்தில் இயக்கப்பட்டு வந்தன. பழைய வாகனங்கள் மற்றும் செயல்பாட்டு சிக்கல்களால் 2008ஆம் ஆண்டு சேவை முழுமையாக