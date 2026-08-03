Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /சென்னையில் மீண்டும் Double Decker பஸ்... மக்களுக்கு காத்திருக்கும் Surprise

Written BySudharsan G
Published: Aug 03, 2026, 09:20 PM|Updated: Aug 03, 2026, 09:26 PM

சென்னையின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக இருந்த Double Decker பேருந்துகள் மீண்டும் நகரச் சாலைகளில் ஓடும் நாள் நெருங்கியுள்ளது. மாநகர போக்குவரத்துக் கழகமான MTC, 20 குளிர்சாதன மின்சார Double Decker பேருந்துகளை அறிமுகப்படுத்தும் திட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறது. இந்தத் திட்டத்திற்கான தொழில்நுட்ப டெண்டர் ஆவணங்கள் ஜூலை 31 அன்று திறக்கப்பட்டன. Eagle Construction மற்றும் OHM Global Mobility என்ற இரண்டு நிறுவனங்கள் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளன. சென்னையில் முதன்முதலாக 1970களில் Double Decker பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. பின்னர் சேவை நிறுத்தப்பட்டாலும், 1997ஆம் ஆண்டு மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்தப் பேருந்துகள் உயர்நீதிமன்றம்–தாம்பரம் இடையிலான 18A வழித்தடத்தில் இயக்கப்பட்டு வந்தன. பழைய வாகனங்கள் மற்றும் செயல்பாட்டு சிக்கல்களால் 2008ஆம் ஆண்டு சேவை முழுமையாக

See more

Recommended Videos

சென்னையில் மீண்டும் Double Decker பஸ்... மக்களுக்கு காத்திருக்கும் Surprise
02:26
வடபழனி மெட்ரோ ரயில் பணிகள் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!
02:11
ஸ்ரீபெரும்புதூர் : கண்ணாடியில் ஆட்டோகிராப் போட்ட முதலமைச்சர் விஜய்
01:21
அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் தங்கம் விலை குறையுமா?-ஞானசேகர் தியாகராஜன் பதில்
02:44
மேடையில் உளறிய Mamitha! Suriya ஷாக்!
05:39
ராமேஸ்வரம் அடுத்த லெவல்..! ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்த கிரீன் சிக்னல்
02:35
டெல்டா மக்கள் வருகிறது... நாகை - திருத்துறைப்பூண்டி ரயில் பாதை - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
02:18
ரூ.100 கோடிக்கு மேல் சம்பாதிக்கும் இந்தியர்கள் எத்தனை பேர்?
02:17
தவெக அரசு தப்பிக்குமா? செல்வாக்கை நிரூபிக்கப்போவது யார்? களம் யாருக்கு சாதகம்?
03:17
சென்னைக்கு நிதி நெருக்கடி..! ரூ. 3,434 கோடி கடன்; திட்டங்கள் தடை?
02:34
முதலமைச்சர் விஜய் மெட்ரோ பயணம் - திமுக கொடுத்த ரியாக்ஷன்
01:48
வந்தே பாரத் சரக்கு ரயில் புதிய அப்டேட்! 145 கிமீ வேகத்தில் செல்லும்
02:30

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கர்நாடகா தண்ணீர் திறந்தும்... டெல்டாவுக்கு வராதது ஏன்? காவிரி கடந்து வரும் பாதை
2
3
4
5