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Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 09, 2026, 11:20 PM|Updated: Jul 09, 2026, 11:52 PM

புனேவைச் சேர்ந்த இளம் ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் கேதன் அகர்வால் கொலை வழக்கில் ஒரு முக்கிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தக் கொலையில் முக்கியக் குற்றவாளியாகக் கருதப்படும் சியா கோயல், தனது வருங்காலக் கணவரைக் (நிச்சயிக்கப்பட்டவரை) கொல்வதற்கு ஏறக்குறைய நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பே, தனது காதலன் என்று கூறப்படும் சேதன் சௌத்ரியை ரகசியமாகத் திருமணம் செய்துகொண்டதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பிப்ரவரி மாதத்தில் கேதன் அகர்வாலுடன் சியாவின் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றிருந்த போதிலும், சியாவும் சேதனும் திருமணம் செய்துகொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. திருமண விழாவிற்கான ஏற்பாடுகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில், இந்தத் திருமண விவரத்தை அந்த ஜோடி தங்கள் இரு குடும்பத்தினரிடமிருந்தும் மறைத்து வைத்திருந்ததாகத் தெரிகிறது.

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கேதன் அகர்வால் கொலை வழக்கில் திடுக்கிடும் திருப்பம்
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