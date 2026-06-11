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சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படைக்கு துப்பாக்கி வழங்குவது குறித்த அப்டேட்
சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படைக்கு துப்பாக்கி வழங்குவது குறித்த அப்டேட்
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Jun 11, 2026, 03:20 PM IST
|
Updated: Jun 11, 2026, 03:20 PM IST
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தமிழ்நாடு காவல்துறையின் சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படைக்கு துப்பாக்கி வழங்குவது குறித்த முக்கிய அப்டேட் ஐஜி கொடுத்துள்ளார்
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சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படைக்கு துப்பாக்கி வழங்குவது குறித்த அப்டேட்
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