English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Videos
  • "தேமுதிக - திமுக கூட்டணியை மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள்" - கரு .நாகராஜன்!

"தேமுதிக - திமுக கூட்டணியை மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள்" - கரு .நாகராஜன்!

தேமுதிக திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்திருப்பதை மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் என்றும், விஜயகாந்த் திமுகவை ஒரு "தீய சக்தி" என்று விமர்சித்ததை மக்கள் இன்னும் மறக்கவில்லை என்றும் பஜக மாநில துணை தலைவர் கரு .நாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார். காட்பாடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், திமுக கூட்டணி மிகப்பெரிய தோல்வியைச் சந்திக்கும் எனவும் தெரிவித்தார்.

தேமுதிக திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்திருப்பதை மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் என்றும், விஜயகாந்த் திமுகவை ஒரு "தீய சக்தி" என்று விமர்சித்ததை மக்கள் இன்னும் மறக்கவில்லை என்றும் பஜக மாநில துணை தலைவர் கரு .நாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார். காட்பாடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், திமுக கூட்டணி மிகப்பெரிய தோல்வியைச் சந்திக்கும் எனவும் தெரிவித்தார்.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News