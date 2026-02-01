English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Videos
  • சட்டம் ஒழுங்கு பற்றி பேசி பாஜகவுக்கு உரிமையில்லை!

சட்டம் ஒழுங்கு பற்றி பேசி பாஜகவுக்கு உரிமையில்லை!

துருப்பிடித்த இரும்புகர ஆட்சி தூக்கி எறியப்படும் என்ற தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியதற்கு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். மார்த்தாண்டத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பாஜக-விற்கு சட்டம்-ஒழுங்கைப் பற்றி பேச உரிமை இருக்கிறதா என கேள்வி எழுப்பினார்.

துருப்பிடித்த இரும்புகர ஆட்சி தூக்கி எறியப்படும் என்ற தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியதற்கு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். மார்த்தாண்டத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பாஜக-விற்கு சட்டம்-ஒழுங்கைப் பற்றி பேச உரிமை இருக்கிறதா என கேள்வி எழுப்பினார்.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News