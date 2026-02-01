சட்டம் ஒழுங்கு பற்றி பேசி பாஜகவுக்கு உரிமையில்லை!

துருப்பிடித்த இரும்புகர ஆட்சி தூக்கி எறியப்படும் என்ற தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியதற்கு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். மார்த்தாண்டத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பாஜக-விற்கு சட்டம்-ஒழுங்கைப் பற்றி பேச உரிமை இருக்கிறதா என கேள்வி எழுப்பினார்.
துருப்பிடித்த இரும்புகர ஆட்சி தூக்கி எறியப்படும் என்ற தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியதற்கு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். மார்த்தாண்டத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பாஜக-விற்கு சட்டம்-ஒழுங்கைப் பற்றி பேச உரிமை இருக்கிறதா என கேள்வி எழுப்பினார்.