பாஜகவின் மாயாஜால வித்தைகள் தமிழ்நாட்டில் எடுபடாது!

பாஜகவின் மாயாஜால வித்தைகள் எதுவும் தமிழ்நாட்டில் எடுபடாது என்று அமைச்சர் ரகுபதி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ரகுபதி, பா.ஜ.க. மற்றும் பிரதமர் மோடியின் செல்வாக்கு தமிழ்நாட்டில் எப்போதும் உயராது எனக் கூறினார்.
