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தொண்டையில் சிக்கிய பலூன்: பரிதாபமாய் உயிரிழந்த 6 வயது சிறுவன்
Written By
Shiva Murugesan
Published: Aug 26, 2026, 02:20 PM
|
Updated: Aug 26, 2026, 02:20 PM
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திருப்பத்தூரில் சோகம்: பலூன் வெடித்துத் தொண்டையில் சிக்கி 6 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு
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